В Новой Зеландии машина премьера столкнулась с полицейским автомобилем

Полицейская машина врезалась в лимузин, в салоне которого был премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон с министром финансов Николой Уиллис. Об этом сообщает новозеландский портал New Zealand Herald со ссылкой на представителя полиции.

Авария произошла 27 ноября на участке дороги, которая является главным маршрутом в аэропорт Веллингтона из города. Лаксон был в Окленде, когда рассказал СМИ, что с ним все хорошо, как и с Уиллис.

По словам премьера, инцидент был незначительным, обошлось без серьезных последствий. Он лишь назвал аварию «небольшим шоком» и добавил, что не уверен в необходимости списывать пострадавший лимузин Crown.

Пресс-служба премьера сообщила, что после инцидента было начато расследование.

В апреле сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в ДТП, возвращаясь с места преступления в городе Рамла, где произошло нападение на 18-летнюю девушку с ножом. Во время поездки автомобиль Бен-Гвира столкнулся с другой машиной и перевернулся.

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