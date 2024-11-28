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Москва может заблокировать предложенную Вашингтоном программу работы Совбеза ООН

Полянский: Россия может заблокировать предложенный США план работы Совбеза ООН

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Eduardo Munoz/Reuters

Если Вашингтон пойдет на принципиальное продвижение своих установок, то Москва может принять решение о блокировке программы работы Совета Безопасности ООН, которую предложат США в декабре в качестве председателя СБ. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с ТАСС.

«Я не удивлюсь, если нам придется заблокировать их (представителей США. — «Газета.Ru») программу работы», — отметил Полянский.

По его мнению, США могут попытаться «осложнить жизнь и нам, и тем, кто придет им на смену».

Полянский обратил внимание на то, что в начале ноября Москва не дала принять лондонскую программу работы, поскольку в проект включили заседание по Украине. Он уточнил, что программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом Совбеза ООН, а Украина не относится к подобным вопросам.

В октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 19-м Восточноазиатском саммите заявил, что отстаивающий Устав ООН Запад призывает поддерживать Украину, потому что она якобы отстаивает европейские ценности. Но несмотря на это идет «расцвет ценностей нацизма», который давно заметен в странах ЕС и НАТО.

Ранее в ООН отказались признать преступления Киева, несмотря на доказательства.

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