Суд обязал экс-премьера Эстонии опровергнуть слова о нападении на полицию

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас по решению суда обязана публично опровергнуть свои ложные заявления о нападениях на эстонскую полицию на демонстрациях в 2021 году. Об этом сообщает ERR.

В публикации отмечается, что Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск Варро Вооглайда и Фонда защиты семьи и традиций (SAPTK).

По решению суда, Каллас обязана публично опровергнуть свои ложные высказывания в течение 10 дней.

27 ноября Европейский парламент (ЕП) утвердил новый состав Еврокомиссии (ЕК), в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии.

В сентябре Совет Европейского союза утвердил состав Европейской комиссии, предложенный Урсулой фон дер Ляйен. Всего в списке 25 еврокомиссаров. Среди них 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Ключевые посты получили словак Марош Шефчович, латвиец Валдис Домбровскис и представитель Нидерландов Вопке Хукстра. Они будут заниматься вопросами торговли, экономики и климата соответственно.

Ранее Европарламент рассказал, когда новый состав ЕК приступит к работе.