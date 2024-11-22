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Европарламент рассказал, когда новый состав ЕК приступит к работе

Европарламент: новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже 1 декабря

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AP

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября проголосует по новому составу Европейской комиссии, и в случае последующего утверждения Советом Европейского союза новая Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен, возможно, приступит к работе 1 декабря. Об этом сообщила в ходе брифинга представитель Европарламента Дельфин Колар, передает РИА Новости.

«В случае утверждения парламентом и последующего утверждения советом Евросоюза новый состав может приступить к работе 1 декабря», — сказала она.

Ожидается, что заседание с участием главы ЕК начнется 27 ноября в 9:00 по местному времени (11.00 мск).

20 ноября сообщалось, что Европарламент одобрил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на следующие пять лет.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.

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