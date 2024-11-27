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Американский политолог заявил, что Россия не играет с Западом

Политолог Доктороу: Россия после испытания «Орешника» закончила игры с Западом

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Запуск новейшей российской ракеты «Орешник» стал сигналом странам Запада о том, что игры закончены. Об этом сообщил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Русские на данный момент не играют в игры», — подчеркнул он.

Политолог обратил внимание на то, что предупреждения Украине со стороны России не являются какой-либо уловкой.

«Главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены», — сказал Доктороу.

Технические возможности «Орешника» показывают, что Москва, вероятно, опередила Вашингтон на 10 лет, добавил эксперт.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил об изменении хода СВО после пуска «Орешника».

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