Медведев заявил об изменении хода СВО после пуска «Орешника»

Испытание новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» изменило ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Политик отметил, что испытание «Орешника» стало ответной мерой России. Подобное вооружение было впервые применено «на театре военных действий», подчеркнул зампред.

«И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали», — сказал Медведев.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».