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Начался суд над лидером французской партии «Национальное объединение» Ле Пен

В Париже начался суд над Ле Пен и членами ее партии «Национальное объединение»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже открылись слушания по делу Марин Ле Пен и правой партии «Национальное объединение» о многолетней растрате средств Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания в коррекционном трибунале Парижа начались в 13:30 (14:30 мск). Они продлятся до 27 ноября.

Всего по данному делу проходят 25 человек, включая основателя «Национального объединения», отца нынешнего лидера партии Жан-Мари Ле Пена. Их подозревают в нецелевом использовании общественных средств ЕС в 2004–2016 годах — использовании средств, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на партию.

Марин Ле Пен также подозревают в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Согласно оценкам, общий ущерб составил €6,8 млн.

Ожидается, что приговор будет вынесен в 2025 году. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы до одного миллиона евро, а также лишение гражданских прав на пять лет. Марин Ле Пен, если ее признают виновной, не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.

В июле французская прокуратура начала расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» из-за подозрений в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Ранее в Париже свыше тысячи демонстрантов потребовали от Макрона уйти в отставку.

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