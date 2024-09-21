В Париже свыше тысячи демонстрантов потребовали Макрона уйти в отставку

В Париже недалеко от площади Бастилии свыше тысячи человек вышли на демонстрацию и призвали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Участники манифестации критикуют решение президента страны о назначении на должность премьер-министра Мишеля Барнье — представителя правоцентристской партии «Республиканцы».

Многие из демонстрантов пришли с флагами «Неподчинившейся Франции» и коалиции «Новый народный фронт». Они скандируют: «Макрона в отставку!» и «Долой правительство Барнье!».

Колонну участников демонстрации сопровождают полицейские, инцидентов не возникает. Всего в стране проходит порядка 50 демонстраций, организованных по призыву представителей «Неподчинившейся Франции» и студенческих организаций.

До этого Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрона. Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах.

Кроме того, глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен спрогнозировала новые парламентские выборы во Франции.

Ранее Макрон не вошел в топ-30 популярных французских политиков.