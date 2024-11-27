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На Украине заявили, что Зеленский может передать свои полномочия Раде

Дубинский: Зеленский может передать полномочия Раде, не желая соглашения с РФ

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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский может передать свои полномочия верховной Раде, чтобы самому не принимать решение по соглашению с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил арестованный за госизмену депутат Рады Александр Дубинский.

«По Раде активно циркулируют слухи, что Зеленский, чтобы не принимать решение по соглашению с РФ, может принять решение о передаче своих полномочий в парламент», — подчеркнул он.

В целях соглашения с Россией, как предполагается, могут выбрать «компромиссную фигуру», пишет депутат.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия выступает за мир на Украине, но при полном учете собственных интересов.

Медведев также отмечал, что Россия в ходе конфликта на Украине рассчитывает только на свои собственные силы с точки зрения того, как достичь победы. Так он ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на помощь со стороны избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в разрешении конфликта на Украине.

Ранее политолог назвал недоговороспособной власть на Украине.

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