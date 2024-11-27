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Медведев объяснил позицию России на возможных переговорах с Украиной

Медведев заявил, что Россия за мир на Украине, но при полном учете своих интересов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия выступает за мир на Украине, но при полном учете собственных интересов. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al-Arabiya.

«Опять же, отталкиваясь от того заявления, которое сделал президент России, мы настроены на установление мира. Но установление мира должно учитывать в полном объеме интересы России. Вот именно то, о чем мы всегда говорили, и будем на этом настаивать», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он добавил, что конфликт на Украине прекратится тогда, когда Соединенные Штаты прекратят поставки вооружений на Украину.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ходе конфликта на Украине рассчитывает только на свои собственные силы с точки зрения того, как достичь победы. Так он ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на помощь со стороны избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в разрешении конфликта на Украине.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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