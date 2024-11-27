Медведев прокомментировал шансы Трампа достичь мира на Украине

Россия в ходе конфликта на Украине рассчитывает только на свои собственные силы с точки зрения того, как достичь победы. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al-Arabiya.

«Мы рассчитываем только на себя и с точки зрения нашей обороноспособности, с точки зрения судьбы этого конфликта и нашей несомненной победы в этом конфликте и с точки зрения выстраивания отношений с другими странами», — заявил Медведев.

Так Медведев ответил на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на помощь со стороны избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в разрешении конфликта на Украине. Медведев добавил, что Москва, тем не менее, смотрит на формирующуюся администрацию США с «определенными надеждами».

До этого стало известно, что Дональд Трамп может сделать спецпосланником на Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога. Его план предусматривает замораживание конфликта по линии боевого соприкосновения на их основных позициях и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.