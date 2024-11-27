Трамп может сделать спецпосланником на Украине генерала — сторонника мира

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить на пост спецпредставителя по урегулированию украинского кризиса генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, он ранее представлял Трампу план прекращения конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлога… в качестве специального посланника по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что генерал-лейтенант в отставке Келлог уже представлял Трампу план по прекращению конфликта на Украине.

Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать конфликт, если его выберут на эту должность, пишет Reuters. Кроме того, Келлог был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома во время президентского срока Трампа в 2017-2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Как отмечается, план Келлога предусматривает замораживание конфликта по линии боевого соприкосновения на их основных позициях и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров.

Согласно сообщению Reuters, в настоящее время в США нет специального посланника по конфликту, но Трамп, вероятно, создаст эту должность.

До этого украинский депутат Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене, заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа высказала пожелание сместить главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.