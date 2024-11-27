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Постпредство РФ при ООН предостерегло мир от глобального конфликта

Полянский: конфликт, который провоцирует Запад, никого не обойдет стороной

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Global Look Press

Глобальный конфликт, который рискуют спровоцировать западные страны, никого не обойдет стороной. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Именно эту сознательную эскалацию со стороны США и их союзников нам стоило бы обсуждать сегодня в Совете Безопасности», — отметил Полянский.

По его словам, глобальный конфликт, который политики Запада рискуют спровоцировать, не обойдет никого стороной.

До этого Полянский обратил внимание, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые отправляют военные транши Вооруженным силам Украины (ВСУ) и дают разрешения на удары по территории РФ. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН подчеркнул, что на каждый виток эскалации со стороны западных стран «последует решительный и зеркальный ответ».

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