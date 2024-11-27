В миссии РФ в ООН заявили, что Украина «не вняла» предупреждениям после удара «Орешником»

Украина, ударив по территории РФ западными ракетами после испытаний «Орешника» продемонстрировала, что не вняла предупреждениям». С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского, похоже, не внял нашему предупреждению и решил вновь проверить нашу решимость», — отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что на каждый виток эскалации со стороны западных стран «последует решительный и зеркальный ответ».

Он обратил внимание, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые отправляют военные транши Вооруженным силам Украины (ВСУ) и дают разрешения на удары по территории РФ.

В среду, 27 ноября, стало известно, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды, чья общая мощность составляет 900 килотонн. Портал «Объясняем.рф» сравнил мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.