Россия обладает подлинным суверенитетом и политической волей действовать в своих интересах в одностороннем порядке, это показал удар ракеты «Орешник» по Украине. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил экс-посол Великобритании в России Ян Прауд.

«У России есть то, чего нет у Запада, — суверенная власть и политическая воля действовать в одностороннем порядке», — отмечает дипломат.

В статье отмечается, что с начала украинского кризиса в 2014 году Россия «стремилась доминировать на каждом шагу по лестнице эскалации». Сейчас, пишет он, Россия осуществила «продуманную демонстрацию тактики шока и трепета» после удара «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Когда Москва чрезмерно обостряет ситуацию, она делает ставку на то, что ее противник не захочет подняться еще на одну ступеньку выше по лестнице эскалации, считает Прауд.

До этого американское издание The National Interest писало, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией и это невозможно изменить.

Отмечалось, что количество дальнобойных ракет, предоставляемых Украине, не влияет на исход боевых действий, так же как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО), систем HIMARS и даже обещанных истребителей F-16. Автор подчеркивал, что «Киев проиграл войну, и на этом точка».

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