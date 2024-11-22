Сибига рассказал, чего Украина ждет от Трампа

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал на странице МИД в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ожиданиях своей страны от избрания на пост президента США Дональда Трампа.

По словам Сибиги, Украина расценивает победу Трампа на выборах как «дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом «мир через силу»». Исходя из таких посылок Киев и намерен выстраивать отношения с новой администрацией США.

20 ноября Сибига заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки в обмен на урегулирование конфликта. По словам политика, на данный момент США не могут позволить себе выглядеть слабыми, потому что Россия, Иран и Северная Корея воспримут любой признак слабости как приглашение нанести прямой ущерб американским интересам и безопасности. Газета The Hill расценила эти высказывания как сигнал избранному президенту Дональду Трампу.

Двумя днями позже схожее мнение выразил председатель палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Он заверил, что избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддержку Украины, поскольку Вашингтон не может проиграть в этом конфликте.

Ранее в Британии рассказали, что Зеленский поменял риторику по конфликту на Украине.