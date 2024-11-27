В Госдуме ответили на озвученное в офисе Зеленского условие переговоров с РФ

Российская сторона не будет обсуждать территориальные уступки, что делает нереализуемым предложение главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о возвращении к границам февраля 2022 года для начала переговоров. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, передает «Лента.ру».

«Мы не обсуждаем то, что прописано у нас в Конституции, (территориальную целостность. — прим. ред.) А, помимо Крыма, в составе нашей страны появился ряд новых территорий. Так что этот вопрос мы не будем обсуждать, такое предложение вряд ли будет рассмотрено», — заявил он.

По словам депутата, позиция украинской стороны по переговорам и территориальным уступкам постоянно меняются. Он отметил, что есть вероятность новых предложений. Чепа добавил, что позиция страны была озвучена российским лидером Владимиром Путиным.

До этого Ермак заявлял, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. По его словам, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

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