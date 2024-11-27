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Гражданство Финляндии станет менее доступным

МВД Финляндии намерено ужесточить получение гражданства

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Juha Sompinmaeki/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства, затруднив доступ безработным и судимым. Об этом сообщается в пресс-релизе финского МВД.

«Требования к получению финского гражданства будут ужесточены в соответствии с правительственной программой», — сообщили в МВД.

В частности, дохода людей, живущих на пособие по безработице, не будет хватать для получения гражданства. Финский паспорт также будет сложнее получить тем, кто совершил преступления.

Кроме того, преступная деятельность, затрагивающая национальные интересы Финляндии, будет рассматриваться как основание для прекращения приобретенного гражданства.

До этого депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли пакет законопроектов, в которых предлагается запретить получение вида на жительство или гражданства Российской Федерации трудовым мигрантам, привлекаемым в рамках организованного набора.

Ранее в российском регионе зафиксировали вспышку сифилиса среди мигрантов.

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