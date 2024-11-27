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Захарова уличила западных политиков в «мелкотравчатом извращении»

Захарова: отказ политиков Запада здороваться с Лавровым — это извращение

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отказ западных политиков здороваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым — это «мелкотравчатое извращение». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Дипломат сочла нормальным, когда люди, которые знакомы друг с другом, здороваются за руку. По ее словам, если человек не хочет этого делать, то это его право.

«Но ненормально, когда западные политики занимаются вот этим мелкотравчатым извращением», — отметила Захарова.

Захарова также иронично предположила, что западные лидеры стали говорить «глупейшие вещи», потому что «перестали принимать лекарства».

22 ноября официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова американского сенатора, пригрозившего вторжением Штатов в страны, которые исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: «Ждет высылки американских дипломатов из Гааги».

Ранее Захарова высмеяла «нейтральность» американских газет на выборах в США.

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