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Захарова заявила, что РФ не может подтвердить планы Украины получить ядерное оружие

Захарова: у РФ нет информации о намерении Украины получить ЯО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет информации о намерении Украины получить ядерное оружие (ЯО). Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу сказать, что располагаем какой-то фактологией (о намерении Украины получить ядерное оружие. — «Газета.Ru»), которой можем на данном этапе поделиться», — сказала Захарова во время брифинга.

При этом она добавила, что в интересах «ответственных государств» не допустить появления ядерного оружия у Украины, так как «действия Киева и его кураторов» могут «поставить мир на грань катастрофы».

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия пуском баллистической ракеты «Орешник» послала четкий сигнал Западу.

По его словам, Россия, как ядерная держава, не может быть побеждена. Замглавы МИД добавил, что страны Запада пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над РФ.

Ранее в ОДКБ сообщили, что изучат опыт применения «Орешника».

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