Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву

Американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине. Соответствующий пост опубликован на странице миллиардера в сети X.

«Это не нормально», — написал Маск.

Илон Маск входит в ближайшее окружение избранного президента США Дональда Трампа, он и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое займется повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных ВСУ.

По сведениям собеседников газеты, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит $16 млрд на восполнение запасов тех вооружений, которые ранее были отправлены украинской армии. На заключение контрактов с военно-промышленными компаниями на производство оружия для Украины предлагается ассигновать еще $8 млрд.

Ранее Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США.