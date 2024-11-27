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В США раскрыли, что произойдет с Украиной после завершения конфликта

AT: завершение конфликта на Украине будет похоже на развал Югославии

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Завершение украинского конфликта можно будет сравнить с распадом Югославии. Об этом сообщает американский журнал American Thinker.

«В настоящее время существует вероятность того, что война на Украине закончится прекращением огня», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в результате такого развития событий Украина будет контролировать «государство—обрубок» на западе, а Россия — украинскую территорию, простирающуюся вдоль побережья Черного моря, от собственно России до Крымского полуострова.

Это, напоминает журнал, напоминает распад Югославии.

До этого сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского рассчитывал на победу Камалы Харрис на президентских выборах в США, но после победы Дональда Трампа украинский «план победы» потерял актуальность.

Ранее в офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров.

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