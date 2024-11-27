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На Западе признали усталость от украинского конфликта

Foreign Policy: Запад устал от конфликта и может свести поддержку Украины к нулю

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Jacquelyn Martin/AP

Страны Запада испытывают усталость от конфликта на Украине, в то же время как Россия обладает силами для его продолжения. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

В статье отметили, что у западных стран не осталось политической воли помогать Киеву одержать «победу военным путем», поэтому они стремятся добиться мира за столом переговоров. Политические аналитики издания обратили внимание, что Москва мобилизует ресурсы «с пугающей силой». Авторы материала пришли к выводу, что любое мирное соглашение будет равносильно «капитуляции перед Россией».

«На мировой арене России удалось повысить свой статус региональной державы до лидера антизападной коалиции», — говорится в статье.

В среду, 27 ноября, американский журнал American Thinker сравнил завершение украинского конфликта с распадом Югославии. Отмечается, что в результате такого развития событий Украина будет контролировать «государство—обрубок» на западе, а Россия — остальную территорию,

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.

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