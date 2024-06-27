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Традиционные ценности хотят закрепить в словаре

Минюст предложил закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре

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Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

Министерство юстиции выступает за закрепление понятия «традиционные ценности» в толковом словаре русского языка. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы двигаемся в сторону закрепления их в нормативном словаре государственного языка в рамках толкового словаря. И мы работаем над проектом указа президента», — сказал Вуколов, добавляя, что к работе привлечены научные круги.

До этого философ Александр Дугин заявил, что России необходимо встать на защиту цивилизаций и традиционных ценностей во всем мире.

Также он называл важнейшей стратегической задачей является историческое просвещение российского общества и укрепление народной идентичности. По его мнению, любое неуважительное высказывание или отношение к русской идее, к русскому духу и русской философии должно приводить к конкретным юридическим последствиям.

Ранее сообщалось о подготовке законопроекта о запрете в РФ идеологии чайлдфри.

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