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Россиян будут штрафовать за неисполнение задач по теробороне

Госдума ввела штрафы за неисполнение задач по теробороне

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла законопроект о введении штрафов до 50 тысяч рублей для должностных лиц за нарушение требований в области территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение <...> возложенных обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне», — говорится в сообщении.

По данным агентства, новым законопроектом предполагается, что рассматривать такие административные дела будут военные комиссариаты.

По действующему законодательству РФ, территориальная оборона ведется на территории страны или в отдельных ее местностях, где объявлено военное положение. Также ее организуют для борьбы с диверсантами иностранных государств, а также незаконными вооруженными формированиями.

До этого кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы. Инициатива также предполагает освобождение от наказания в случае, если участник мятежа помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России.

Ранее в Госдуме объяснили смысл законопроекта о конфискации имущества за фейки об армии.

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