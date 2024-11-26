Китай обвинил США в вербовке своих студентов

Ряд иностранных государств пытаются вербовать китайских студентов во время их зарубежных поездок. Об этом со ссылкой на заявления министерства государственной безопасности (МГБ) Китая сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что особое внимание за пределами КНР уделяется студентам, специализирующимся в передовых технологиях, военной промышленности и биомедицине. Для них при въезде в страну устраивают дополнительные проверки, в ходе допроса «затрагивают профессиональную информацию» и «принудительно проверяют личные вещи».

Помимо этого, сотрудники иностранных разведок пытаются наладить контакт с китайскими преподавателями, исследователями и студентами через проведение экскурсий, научных стажировок и оказание различной помощи.

По утверждению МГБ КНР, в США молодых китайцев пытаются подвергать идеологической обработке и «промывать мозги, искажая представления о добре и зле».

С подобными обвинениями Китай выступает не впервые. Так, в июне было объявлено, что Служба внешней разведки Великобритании MI6 завербовала двух китайских чиновников, один из которых до того учился в королевстве по программе обмена.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США военного приговорили к 15 годам тюрьмы за раскрытие секретных данных Пентагона.