В США военного приговорили к 15 годам тюрьмы за раскрытие секретных данных Пентагона

В США окружной суд штата Массачусетс признал американского военнослужащего Джека Дагласа Тейшейру виновным в раскрытии секретной информации Пентагона через онлайн-платформу Discord и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал ABC.

Когда Тейшейра выйдет на свободу, то вынужден будет провести еще два года под административным надзором.

Обвинение предлагало посадить военного на 17 лет, поскольку Тейшейра «совершил одно из самых значительных нарушений Закона о шпионаже в истории Америки», отмечает телеканал.

До этого сообщалось, что Тейшейра, обвиняемый в краже и в публикации секретных документов Пентагона, признал вину и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы. Тейшейру арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили обвинение в преднамеренной публикации секретных документов Пентагона, к которым он имел доступ в силу служебного положения.

В ходе расследования выяснилось, что коллеги Тейшейры предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении. В частности, он не раз говорил о желании приобрести побольше оружия и взрывчатки и мечтал о «жизни вне сети» на большом участке земли, где можно «взрывать вещи».

Ранее в утекших данных Пентагона нашли детали боев за Артемовск.