Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США военного приговорили к 15 годам тюрьмы за раскрытие секретных данных Пентагона

В США военный Тейшейра получил 15 лет тюрьмы за раскрытие данных Пентагона

close
Jack Teixeira

В США окружной суд штата Массачусетс признал американского военнослужащего Джека Дагласа Тейшейру виновным в раскрытии секретной информации Пентагона через онлайн-платформу Discord и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал ABC.

Когда Тейшейра выйдет на свободу, то вынужден будет провести еще два года под административным надзором.

Обвинение предлагало посадить военного на 17 лет, поскольку Тейшейра «совершил одно из самых значительных нарушений Закона о шпионаже в истории Америки», отмечает телеканал.

До этого сообщалось, что Тейшейра, обвиняемый в краже и в публикации секретных документов Пентагона, признал вину и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы. Тейшейру арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили обвинение в преднамеренной публикации секретных документов Пентагона, к которым он имел доступ в силу служебного положения.

В ходе расследования выяснилось, что коллеги Тейшейры предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении. В частности, он не раз говорил о желании приобрести побольше оружия и взрывчатки и мечтал о «жизни вне сети» на большом участке земли, где можно «взрывать вещи».

Ранее в утекших данных Пентагона нашли детали боев за Артемовск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами