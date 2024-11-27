Верховный суд Украины утвердил рейдерский захват ПЦУ древнего собора в Чернигове

Верховный суд Украины окончательно отказал Украинской православной церкви в праве пользоваться Спасо-Преображенским собором в Чернигове — одной из древнейших православных церквей Руси. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на решение суда.

Собор является одной из главных достопримечательностей Чернигова — он построен в 1030 году, пережил татаро-монгольское нашествие и стал усыпальницей для многих князей из рода Рюриковичей.

3 ноября сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в захваченном Спасо-Преображенском соборе Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове. По словам народного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, раскольническая ПЦУ захватила его в октябре 2023 года, выгнав прихожан и священников УПЦ, а теперь на амвоне перед Царскими вратами установили экран. Также, судя по кадрам, с иконостаса были удалены все иконы.

До этого в украинском Владимире у общины УПЦ отобрали Успенский собор.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат может вмешаться в церковный раскол на Украине.