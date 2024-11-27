Кириенко заявил о востребованности победителей конкурса «Лидеры России. Политика»

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России. Политика», который прошел в 2020-21 годах в преддверии выборов в Госдуму, оказались очень востребованы, в том числе во власти. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Победители и финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» оказались очень востребованы не только в Федеральном Собрании Российской Федерации, не только в органах исполнительной власти, но и в самых разных сферах и отраслях», — сказал Кириенко на брифинге, посвященном запуску второго сезона конкурса.

Регистрация участников началась в ноябре 2024 года, она продлится до января 2025 года.

Конкурс реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель — выявить перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду.

Финалисты и победители первого сезона стали сенаторами Совфеда (2), депутатами Госдумы восьмого созыва (18) и региональных парламентов (3).

Ранее Путин счел конкурс «Лидеры России» самым крупным кадровым форумом в мире.