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Путин счел конкурс «Лидеры России» самым крупным кадровым форумом в мире

Путин в Кремле поздравил победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал конкурс «Лидеры России» не только, как самый крупный кадровый форум в стране, но и в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздравляя победителей конкурса управленцев, он напомнил, что это уже пятый выпуск. За годы более миллиона участников «прошли через эту систему».

«Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, во всем мире, наверное. Это круто», — сказал Путин на встрече с победителями в Кремле.

До этого политолог, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса «Лидеры возрождения – Луганская народная республика» Илья Гераскин назвал Путина одним из самых дальновидных политиков мира. По мнению Гераскина, Россия способна изменить мир в лучшую сторону. Эксперт отметил, что Путин верит в молодежь и ее «созидательную энергию».

В начале мата стало известно, что участники и ветераны СВО смогут поучаствовать в образовательной программе «Время героев».

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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