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В Германии стали хуже относиться к беженцам с Украины

Немецкий политик Нимайер: в Германии стали хуже относиться к украинским беженцам

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Global Look Press

Отношение жителей Германии к украинским беженцам значительно ухудшилось с начала конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

«Некоторые безработные немцы мне говорили: «Думаю, я должен стать украинцем. Так я больше буду получать». Люди так шутят, но настроения теперь против них (украинских беженцев. – Прим. ред.)», — отметил он.

По мнению Нимайера, единственным выходом из сложившегося положения является окончание конфликта и возвращение беженцев с Украины на родину.

До этого в отчете Национального банка Украины (НБУ) говорилось, что количество уехавших с Украины людей по итогам 2024 года составит около 500 тысяч человек.

Банк ранее прогнозировал, что по итогам года с Украины выедут около 400 тыс. человек, однако ухудшил свои оценки.

По данным регулятора, в 2025 году страну могут покинуть еще 200 тысяч человек. При этом в следующем году не предвидится возвращения ранее выехавших из страны украинцев.

Ранее в Раде захотели наказать уехавших с Украины депутатов.

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