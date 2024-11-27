В Европе пообещали помочь Украине «пережить зиму»

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европе нужно, чтобы Украина «устояла» предстоящей зимой, поскольку ее поражение навредит безопасности континента. Его слова приводит «Европейская правда».

Он заверил, что Евросоюз продолжит помогать Украине «пережить зиму».

«Нам нужно, чтобы Украина устояла. Потому что все другие сценарии, при которых Украина развалится, окажется в России или будет покорена Россией – не хороши. Поэтому мы должны это предотвратить ради европейской безопасности», — сказал Липавский.

25 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу, несмотря на поддержку Украины, все-таки не удалось обеспечить ее достаточными ресурсами в противостоянии с Россией. По его словам, несмотря на выделение 122 млрд евро на эти цели, включая 45 млрд евро на военную поддержку, Брюсселю не удалось предоставить Киеву достаточно ресурсов для защиты. Боррель также отметил, что зима может стать очень суровой для украинцев.

Ранее генсек НАТО призвал срочно увеличить военную помощь Украине.