Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп ответил на обвинения в адрес своего советника

Трамп отреагировал на сообщения о влиянии Эпштейна на назначения на госдолжности

close
Brendan McDermid/Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в беседе с Just The News ответил на сообщения средств массовой информации о том, что его советника Бориса Эпштейна обвинили в попытках извлечь выгоду с помощью влияния на выбор будущим президентом кандидатов на государственные посты.

«Думаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются на стороне сделать на них деньги. Стыдно, но такое происходит. Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, только я. Я принимаю все эти решения сам», — сказал он.

Трамп отметил, что не был осведомлен о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников.

Накануне телеканал CBS News сообщил, что экс-губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде избранного президента декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним намекали на то, что советник Трампа ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру будущему главе Белого дома.

До этого стало известно, что Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений Трампа.

Ранее Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами