Трамп ответил на обвинения в адрес своего советника

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в беседе с Just The News ответил на сообщения средств массовой информации о том, что его советника Бориса Эпштейна обвинили в попытках извлечь выгоду с помощью влияния на выбор будущим президентом кандидатов на государственные посты.

«Думаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются на стороне сделать на них деньги. Стыдно, но такое происходит. Никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, только я. Я принимаю все эти решения сам», — сказал он.

Трамп отметил, что не был осведомлен о подобных действиях кого-либо из своих сотрудников.

Накануне телеканал CBS News сообщил, что экс-губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде избранного президента декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним намекали на то, что советник Трампа ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру будущему главе Белого дома.

До этого стало известно, что Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений Трампа.

Ранее Трамп пошутил, что не может отделаться от Маска.