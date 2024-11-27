ЕАЭС и Монголия могут заключить временное соглашение о ЗСТ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Монголия могут заключить временное соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) в 2024 году. Об этом заявил журналистам РИА Новости вице-премьер-министр РФ Алексей Оверчук.

«Мы ждем. Пока со всеми остальными странами, о которых идет речь, переговоры еще не завершены», — рассказал он.

Временное соглашение будет рассчитано на три года и затронет мясо, кожу, шерсть, кашемир, а также некоторые другие ходовые товары многосторонней торговли.

До этого Госдума ратифицировала соглашение о торговле между ЕАЭС и Ираном.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Задачей союза названо обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между его странами-участницами. 11 декабря 2020 года Высший экономический совет ЕАЭС принял документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», в котором обозначены целевые направления дальнейшей интеграции внутри союза.

Ранее пьяный министр спорта Тувы станцевал на вечеринке в Монголии и попал на видео.