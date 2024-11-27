Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕАЭС и Монголия могут заключить временное соглашение о ЗСТ

Оверчук: ЕАЭС и Монголия могут заключить временное соглашение о ЗСТ в 2024 году

close
Кирилл Казачков

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Монголия могут заключить временное соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) в 2024 году. Об этом заявил журналистам РИА Новости вице-премьер-министр РФ Алексей Оверчук.

«Мы ждем. Пока со всеми остальными странами, о которых идет речь, переговоры еще не завершены», — рассказал он.

Временное соглашение будет рассчитано на три года и затронет мясо, кожу, шерсть, кашемир, а также некоторые другие ходовые товары многосторонней торговли.

До этого Госдума ратифицировала соглашение о торговле между ЕАЭС и Ираном.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Задачей союза названо обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между его странами-участницами. 11 декабря 2020 года Высший экономический совет ЕАЭС принял документ «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», в котором обозначены целевые направления дальнейшей интеграции внутри союза.

Ранее пьяный министр спорта Тувы станцевал на вечеринке в Монголии и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами