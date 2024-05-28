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Госдума ратифицировала соглашение о торговле между ЕАЭС и Ираном

Дума ратифицировала соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном

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Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума РФ ратифицировала соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития РФ.

Соглашение подразумевает режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от применения количественных запретов и ограничений на ввоз товаров, а также положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер (СФС), технического регулирования.

2 мая президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза.

22 апреля правительство России поддержало законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли Ирана и стран Евразийского экономического союза.

3 февраля представители России, Ирана и Казахстана проведут переговоры по строительству волоконно-оптической линии связи между тремя странами.

Ранее Путин рассказал о росте взаимной торговли в ЕАЭС.

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