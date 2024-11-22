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Пьяный министр спорта Тувы станцевал на вечеринке в Монголии и попал на видео

Танец пьяного министра спорта из Тувы на вечеринке в Монголии попал на видео

Министр спорта из Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии, а его приятель снял это на видео и выложил в соцсетях. Кадры с чиновником опубликовал Telegram-канал «Что там опять в Туве?»

На видео видно, как 34-летний глава регионального спортивного ведомства развлекается в ночном заведении.

Жители республики раскритиковали неподобающе поведение чиновника за пределами государства. Telegram-канал утверждает, что Монгуша могут отстранить от должности.

Глава Тувы ситуацию с подчиненным пока не комментировал.

До этого в Приморье чиновник, который назвал школьника «жертвой ЕГЭ» и нецензурно оскорбил его, решил уволиться. Учащийся задал вопрос губернатору Олегу Кожемяко о сроках окончания каникул, после чего возмущенный представитель пресс-службы мэра Находки Владимир Ко посвятил мальчику отдельный пост в соцсетях и в комментариях высказался о мальчике матом.

Ко назвал решение об увольнении нелегким и указал, что его выражения в адрес несовершеннолетнего восприняли неправильно. Он также отметил, что современное поколение умеет удивлять, а от общения с молодежью «заряжаешься энергией».

Ранее российская чиновница бросила пакет с пустыми бутылками в стюардессу.

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