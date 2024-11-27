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Верховный суд России рассмотрит иск о ликвидации «Партии дела»

Минюст обратился с иском в Верховный суд о ликвидации «Партии дела»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд РФ рассмотрит иск о ликвидации «Партии дела». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Судебная коллегия по административным делам приступит к рассмотрению искового заявления, направленного министерством юстиции РФ, 27 ноября, отметил собеседник издания.

«Партия дела» была зарегистрирована в 2012 году. Ее председателем является совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин. Из информации, размещенной на официальном сайте партии, следует, что она ставит себе целью «объединить интересы людей труда».

20 ноября сообщалось, что Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации политической партии «Гражданская сила». По имеющимся сведениям, «Гражданская сила» свыше семи лет не участвует в федеральных выборах и практически не выдвигает своих кандидатов на местном и региональном уровнях.

25 июля 2023 года апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным решение о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС) по административному иску Минюста.

Ранее сообщалось, что возрожденная Партия любителей пива провела первый съезд в Москве.

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