Любители пива поборются за место в Госдуме

Партия любителей пива (ПЛП), существовавшая в России в 90-е годы, возродилась. В Москве прошел учредительный съезд объединения, сообщает «Лента.ру».

Председателем ПЛП избрали бизнесмена Сергея Гришина, генеральным секретарем — политолога Константина Калачева.

Любители пива поддерживают малый и средний бизнес и ставят перед собой задачу принять участие в региональных выборах в 2025 году и попасть на выборы в Госдуму.

«Мы не собираемся заниматься антигосударственной деятельностью и готовы сотрудничать с властью», — цитирует издание Гришина.

По словам Калачева, ПЛП нужна как рупор для тех людей, которые хотят высказать свою позицию.

На столах выступавших на съезде партии было не пиво, а минеральная вода, отмечает издание.

ПЛП была зарегистрирована Минюстом РФ 9 августа 1994 года. Она участвовала в выборах в Госдуму II созыва и была ликвидирована в 1998 году. Ее девизом было «Каждый человек имеет право пить пиво, впрочем, как имеет право и не пить его».

О планах возродить партию объявил бывший генсек партии Константин Калачев 8 февраля 2024 года. В мае прошло собрание организационного комитета партии.

Ранее в Партии любителей пива рассказали о планах в политике.