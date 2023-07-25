Решение о ликвидации партии ПАРНАС вступило в силу

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным решение о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС) по административному иску Министерства юстиции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Решение от 25 мая 2023 года оставлено без изменений», — уточнили в суде.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу представителей политического движения. Решение о ликвидации партии вступило в законную силу.

В мае Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы». Основанием для такого решения стало недостаточное число региональных отделений ПАРНАС.

По данным ЦИК, на начало 2023 года в России действовали 47 региональных отделений партии. В процессе ликвидации с 2022 года находятся ее отделения в Карелии, Тюменской области и нескольких других российских субъектах.

Весной 2022 года стало известно, что председатель партии, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, который возглавлял правительство в 2000-2004 годах, покинул страну после начала спецоперации на Украине.

Партия ПАРНАС была образована на базе Республиканской партии России, учрежденной в 1990 году бывшими членами «Демократической платформы» КПСС (внутрипартийного идейно-политического течения).

В декабре 2010 года в Москве состоялся учредительный съезд Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции», которая была создана на базе коалиции. Сопредседателями политического объединения стали бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, бывший вице-премьер Борис Немцов (убит 27 февраля 2015 года) и лидер РПР Владимир Рыжков.

Ранее стало известно, за что Верховный суд закрыл партию Касьянова и Немцова.