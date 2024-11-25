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Израиль может пойти на прекращение огня в Ливане

Ynet: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

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Mohammed Yassin/Reuters

Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на ряд источников.

Проект соглашения Израиля с шиитским движением «Хезболла» предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана. Предполагается, что после него ливанская армия будет развернута в районах, близких к границе, а «Хезболла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани. Контроль за реализацией инициативы должен будет осуществлять комитет под руководством США.

До этого США пригрозили Израилю отказаться от консультаций по Ливану.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Боррель призвал надавить на Израиль и «Хезболлу» во имя прекращения конфликта.

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Операция Израиля в Ливане
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