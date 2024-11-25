ЦАХАЛ и «Хезболла» могут прекратить боевые действия

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение, которое приведет к прекращению огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям перед тем, как окончательно будет одобрено соглашение.

«Эти и другие детали все еще обсуждаются, и многочисленные источники подчеркивают, что соглашение не будет окончательным, пока не будут решены все вопросы», — говорится в сообщении.

CNN отмечает, что соглашение о прекращении огня между сторонами также должно быть одобрено израильским кабинетом министров. Однако в настоящее время этого еще не произошло.

Как сообщает источник телеканала, переговоры продвигаются в позитивном направлении к соглашению, но Израиль и «Хезболла» продолжают обмениваться взаимными обвинениями. Таким образом, один неверный шаг может поставить под сомнение ход переговоров, заключил источник.

Незадолго до этого Ynet со ссылкой на ряд источников сообщал, что Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. По данным портала, проект соглашения сторон предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана.

Ранее в Кремле назвали чрезвычайной ситуацию в Ливане.