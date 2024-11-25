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В Кремле назвали чрезвычайной ситуацию в Ливане

Песков: Кремль хотел бы видеть прекращение израильских ударов по Ливану

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Кремль хотел бы видеть прекращение израильских ударов по гражданским объектам в Ливане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам (в Ливане — «Газета.Ru»)», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в результате ударов израильской армии страдает гражданское население, это необходимо прекратить, в настоящее время ситуация в Ливане остается «чрезвычайной».

Также пресс-секретарь президента РФ призвал обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи, поскольку гуманитарный кризис в Газе и Ливане «набирает обороты».

«Если говорить, например, по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит», — заключил Песков.

Незадолго до этого Ynet со ссылкой на ряд источников сообщал, что Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане. По данным портала, проект соглашения Израиля с шиитским движением «Хезболла» предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана.

Ранее США пригрозили Израилю отказаться от консультаций по Ливану.

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