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В посольстве России назвали Британию источником проблем для судоходства в мире

Посольство РФ: Британия превращается в источник проблем для судоходства в мире

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Jacquelyn Martin/AP

Великобритания превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире. Об этом заявило посольстве РФ в Лондоне, комментируя британские санкции, передает РИА Новости.

«Великобритания, некогда носившая гордое звание «владычицы морей», по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире», — говорится в комментарии дипмиссии.

Накануне Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и страховой дом ВСК.

Морские суда, по мнению британского правительства, связаны с инициативами, которые дестабилизируют Украину», подрывают ее «территориальную целостность, суверенитет и независимость», и получают прибыль от поддержки РФ. Они также используются для перевозки российских нефти или нефтепродуктов в третьи страны, говорится в санкционном документе.

Ранее Россия ввела ответные санкции против британских политиков и военных.

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