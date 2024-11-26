В посольстве России назвали Британию источником проблем для судоходства в мире

Великобритания превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире. Об этом заявило посольстве РФ в Лондоне, комментируя британские санкции, передает РИА Новости.

«Великобритания, некогда носившая гордое звание «владычицы морей», по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире», — говорится в комментарии дипмиссии.

Накануне Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и страховой дом ВСК.

Морские суда, по мнению британского правительства, связаны с инициативами, которые дестабилизируют Украину», подрывают ее «территориальную целостность, суверенитет и независимость», и получают прибыль от поддержки РФ. Они также используются для перевозки российских нефти или нефтепродуктов в третьи страны, говорится в санкционном документе.

Ранее Россия ввела ответные санкции против британских политиков и военных.