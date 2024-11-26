Россия ввела ответные санкции против британских политиков и военных

Россия вводит персональные санкции против британских политиков, военных и журналистов, проявивших себя на «антироссийской ниве». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Санкции введены «в качестве ответной меры на враждебные действия» против 30 британских граждан, в том числе в отношении заместителя премьер-министра, глав МВД, минюста и минфина.

Персональные санкции касаются представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании.

В дипведомстве добавили, что работа над расширением «стоп-листа» в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена.

Накануне Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и страховой дом ВСК.

19 ноября в британский санкционный список попали министры образования Крыма и Запорожской области, военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и центр военное-патриотического воспитания «Авангард».

Ранее в ЕС допустили снятие санкций с России.