Послы Евросоюза приступят к обсуждению рестрикций в рамках нового пакета санкций против РФ

Послы Евросоюза приступят 27 ноября к дискуссии о 15-м пакете санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что новый пакет предполагает введение санкций в отношении 29 компаний, 54 физических лиц и 48 танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Также ограничения должны коснуться российских и китайских производителей беспилотников. Подчеркивается, что новый пакет санкций предполагается принять до конца 2024 года.

18 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкций ограничения против энергетического сектора России и российских физлиц, в том числе спортсменов, церковнослужителей и должностных лиц ООН.

До этого портал EUobserver писал, что Евросоюз начал работу над 15-м пакетом санкций против России. По данным портала, 15-й пакет санкций может включать меры, направленные против российской технологической отрасли, запрет на импорт сжиженного газа и сотрудничество в сфере энергетики, а также ограничения торговли Россией нефтью.

Ранее стало известно, когда ЕС может принять новый пакет санкций против России.