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В Венгрии раскрыли подробности обсуждения 15-го пакета санкций ЕС против России

Сийярто: новые санкции ЕС могут коснуться спортсменов и церковнослужителей из РФ

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Global Look Press

Евросоюз обсуждает в рамках 15-го пакета санкций ограничения против энергетического сектора России и российских физлиц, в том числе спортсменов, церковнослужителей и должностных лиц ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Будапешт выступает против антироссийских санкций.

«Некоторые страны ЕС кровь из глаз требуют санкций на энергетику, речь идет о санкциях против поставок нефти и природного газа, а также атомной промышленности», — сказал Сийярто после заседания совета глав МИД стран ЕС.

По его словам, на мероприятии были озвучены инициативы по внесению в «черный список» российских спортсменов, священнослужителей и представителей в ООН.

Сийярто подчеркнул, что как и раньше, Венгрия не будет голосовать ни за одну санкцию, которая была бы направлено против ее интересов.

До этого портал EUobserver писал, что Евросоюз начал работу над 15-м пакетом санкций против России, согласование которого планируется завершить к 19 ноября. По данным портала, 15-й пакет санкций может включать меры, направленные против российской технологической отрасли, запрет на импорт сжиженного газа и сотрудничество в сфере энергетики, а также ограничения торговли Россией нефтью.

Ранее стало известно, когда ЕС может принять новый пакет санкций против России.

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