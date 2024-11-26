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Пушков связал слив данных о европейских военных на Украине с давлением на Трампа

Пушков: слив планов об отправке войск ЕС на Украину может надавить на Трампа

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РИА Новости

«Слив» в европейских СМИ о планах размещения войск из Великобритании и Франции на Украине может быть частью давления на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что дискуссии об отправке западных войск на Украину возобновились. По информации издания, обсуждения носят засекреченный характер. Отмечалось, что вопрос отправки войск стран Запада был поднят на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США после вступления Трампа в должность президента.

По словам сенатора, «слив» этой информации, вероятно, является составной частью давления на Трампа и согласован с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

«В ответ на маневры Лондона и Парижа Трамп вполне мог бы заявить, что Франция и Британия могут действовать на свой страх и риск, а США не обязаны приходить им на помощь», — написал Пушков.

Ранее назван главный союзник Трампа в Евросоюзе.

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