Назван главный союзник Трампа в Евросоюзе

Главным союзником избранного президента США Дональда Трампа в Евросоюзе во время его второго срока будет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, Орбан поддерживал с Трампом доброжелательные и консультативные отношения, когда американский политик находился в оппозиции. Венгерский премьер не боялся контактировать с избранным президентом США, несмотря на критику Евросоюза, добавил политолог.

Топорнин добавил, что Орбан будет главным союзником Трампа, на которого будущий глава Белого дома будет опираться в отношениях с лидерами стран ЕС.

10 ноября Орбан заявил, что благодаря победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии.

Он отметил, что теперь Будапешт больше не одинок, с ним «вся Америка». Венгерский премьер также подчеркнул, что победа Трампа на выборах в США приблизила мир на Украине «на семь миль».

Ранее Орбан рассказал о перемене настроений в ЕС по Украине после выборов в США.