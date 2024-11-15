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Эксперт: Зеленский сдаст всех своих покровителей в обмен на жизнь

Журналист Шевченко: Зеленский расскажет Трампу о всех махинациях Байдена

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Julia Demaree Nikhinson/AP

После инаугурации избранный президент США Дональд Трамп сразу начнет сводить счеты со своими внутренними противниками, прежде всего с действующим главой Белого дома Джо Байденом. Рассказать о махинациях последнего, в том числе с газовой системой Украины через компанию Burisma, придется Владимиру Зеленскому. Такой прогноз в эфире Tsargrad.tv дал политик, журналист Максим Шевченко.

«Ему будет объявлен ультиматум: либо ты, мол, сдаешь Байденов, все махинации, которыми занималась [экс-пресс-секретарь Госдепа США Виктория] Нуланд и другие эмиссары Вашингтона, <...> либо я не то что не оставляю тебя президентом, а просто объявляю тебя вне закона», — предположил Шевченко.

Он выразил уверенность, что Зеленский, а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак расскажут Трампу все в обмен на жизнь.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что в случае победы Трампа на выборах президента США от Зеленского «постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров». Такая инициатива, по его словам, может исходить как от представителей США, так и от сил внутри Украины.

Ранее политолог заявил, что Залужный прошел курс «молодого президента» и сменит Зеленского.

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