Президента Чили обвинили в сексуальном домогательстве

Президента Чили Габриэля Борича обвинили в распространении частных изображений и сексуальном домогательстве, его защита считает поданную в прокуратуру жалобу безосновательной. Об этом сообщило радио BioBio Chile.

Адвокат Борича заявил, что президент «стал жертвой систематических домогательств». По его словам, обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В 2014 году, когда Борич проходил профессиональную практику как юрист в регионе Магальянес, он получил целую серию электронных писем, отправленных с разных адресов одной женщиной. Одно из писем содержало откровенные снимки, которые Борич не просил присылать.

Десять лет спустя женщина подала жалобу на президента. При этом он не контактировал с ней с июля 2014 года, утверждает адвокат.

До этого министра по правам человека Бразилии Сильвио Алмейду уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее в сексуальных домогательствах обвинили главного прокурора МУС.